Kancelari gjerman: Putin nuk më ka kërcënuar as mua e as Gjermaninë Kancelari gjerman, Olaf Scholz, ka thënë të dielën se presidenti rus, Vladimir Putin nuk e ka kërcënuar as atë, as Gjermaninë. Ai i ka bërë këto deklarata në një intervistë për gazetën gjermane, Bild. Ish-kryeministri britanik, Boris Johnson, ka thënë për transmetuesin britanik, BBC se lideri rus e ka kërcënuar atë me sulm raketor që…