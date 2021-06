Kancelari austriak: T’i mbajmë premtimet për Ballkanin Perëndimor

Këto komente, Kurz i ka bërë pas samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Vjenë, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Kurti, shkruan lajmi.net.

Gjersa ka shkruar për pjesëmarrjen e Lajçak në këtë samit, ai ka kërkuar që premtimet e BE-së në raport me Ballkanin të realizohen.

“Faleminderit Miroslav Lajçak për pjesëmarrjen në Samitin e Ballkanit Perëndimor në Vjenë. Është e rëndësishme që të rivendoset përkushtimi për përspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. T’i mbajmë premtimet tona”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/

Thank you @MiroslavLajcak for taking part in today’s Western Balkans Summit in Vienna. Important to renew the European commitment for EU-perspective of the #WesternBalkans. Let’s deliver on our promises! pic.twitter.com/nx1asRINmC

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) June 18, 2021