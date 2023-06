Kancelari austriak: Qasja e Serbisë, pragmatike – e Kosovës, ideologjike Kancelari Federal i Austrisë, Karl Nehammer, ka hedhur kritika ndaj Kosovës, dhe ka lavdëruar Serbinë në lidhje me situatën e fundit të krijuar me veriun e Kosovës. Nehammer ka thënë po ashtu se po ndihet i çliruar pasi Kurti, “faleminderit Zotit” që e ka rishqyrtuar politikën e tij me ndikimin e Shqipërisë. Këto komente, kancelari…