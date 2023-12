Kanadaja konfirmon mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën Ambasadori i Kosovës në Kanada, Adriatik Kryeziu, është takuar me kryeministrin e këtij vendi, Justin Trudeau. Kryeziu ka shkruar se Trudeau ka konfirmuar mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën, shkruan lajmi.net. “Kënaqësi çdo herë takimi me Kryeministrin e Kanadasë Justin Trudeau derisa biseduam dhe theksuam marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve. Duke shprehur me këtë rast…