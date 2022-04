Kampion në ring, inspirim jashtë tij: Rrugëtimi i jashtëzakonshëm i Tyson Furyt për në majat e boksit

Me shumë gjasë, mbrëmë, në 'Wembley Stadium' e kemi parë për herë të fundit duke zbritur në ring boksierin më të mirë aktual të peshave të rënda, Tyson Fury. 'The Gypsy King' me gjasë të madhe do të pensionohet pas meçit të mbrëmshëm kundër boksierit Dillian Whyte dhe ky fakt, bën të mendojmë se Fury mbase nuk e ka mbyllur, por sigurisht e ka hapur debatin për boksierin më të mirë të të gjitha kohërave.

Në dekadat e fundit, bota ka arritur të shohë atletë nga sporte të ndryshme, të cilët janë ngjitur në majat e suksesit dhe kanë vendosur emrin e tyre shumë shpesh në krye të listave. Nëse në futboll kemi jetuar në kohën e Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, në tenis në kohën e Rafael Nadal e Roger Federer, në atletikë në kohën e Usain Bolt, në basketboll atë të Kobe Bryant, Michael Jordan e Lebron James, e shumë e shumë sporte të tjera, atëherë në boks, ne kemi jetuar në kohën e Tyson Fury, shkruan lajmi.net.

Gjithçka filloi në Klubin e Boksit të Familjes së Shenjtë në Belfast. Aty, Fury përfaqësoi Irlandën tri herë në nivele ndërkombëtare si boksier amator. Ndeshjet e para të tij të regjistruara ishin ato në vitin 2007, kundër një ekipi polak, ndaj të cilit skuadra irlandeze humbi 12-6 në total, por megjithatë, Fury ishte fitues në dy meçet e tij në Rzeszow dhe Bialystok. Në një ndeshje tjetër me Irlandën kundër SHBA-së, Fury fitoi meçin e tij me nokaut. Ai fitoi medaljen e bronztë në Kampionatin Botëror të Boksit të të Rinjve në AIBA në vitin 2006.

Në Angli, derisa përfaqësonte Akademinë e Boksit të Jimmy Egan në Wythenshawe të Mançesterit, ai mori pjesë në kampionatet nacionale në vitin 2006, por u mund nga David Price. Në maj të 2007, ai fitoi kampionatin e BE-së për të rinj, duke mundur Istvan Bernath në finale. Në korrik të vitit 2007, ai fitoi medaljen e argjendtë në Kampionatin Evropian të Juniorëve, duke humbur nga Maxim Babanin në finale.

Si junior, Fury u rendit në numrin 3 në botë pas rusëve Maxim Babanin dhe Andrey Volkov, por nuk pati mundësinë të përfaqësonte Britaninë e Madhe në Lojërat Olimpike të vitit 2008, sepse secili vend ishte i kufizuar në një boksier për divizion të peshës dhe i zgjedhuri i Britanisë së Madhe ishte David Price. Fury fitoi titullin ABA ne peshën super të rëndë në vitin 2008, duke mposhtur Damien Campbell. Ai u bë profesionist më vonë këtë vit, duke u ndjerë i zhgënjyer me boksin amator, ai vendosi të mos e priste olimpiadën.

Karriera e hershme

Fury debutoi si boksier profesionist në moshën 20 vjeçare më 6 dhjetor të vitit 2008 në Nottingham. Ndeshja e tij e parë ishte kundër boksierit hungarez Bela Gyongyosi të cilin e mundi me TKO në raundin e parë. Më pas, ai pati edhe gjashtë meçe të tjera brenda shtatë muajve, duke mundur Marcel Zeller, Danil Peretyatko, Lee Swaby, Matthew Ellis, Scott Belshaw, Aleksanders Selezens dhe të gjithë këta me nokaut brenda më së shumti 4 raundeve, shkruan lajmi.net.

Më 11 shtator të vitit 2009, Fury u ndesh me John McDermott për titullin anglez të peshave të rënda dhe fitoi me vendim të gjyqtarëve. Fury hyri si favorit, por bëri paraqitje të dobët. Gjyqtari Terry O’Connor u kritikua se kishte mbajtur anën e Furyt, ndërsa Bordi Britanik i Kontrollit të Boksit mandatoi tre gjyqtarë për të gjithë titujt anglezë dhe bordi vendosi për një rimeç.

Fury shënoi dy fitore të tjera kundër Tomas Mrazek dhe Hans Joerg Blasko para se të ndeshej me Mc Dermott në një revansh në 25 qershor të vitit 2010. Fury e zgjidhi sipas mënyrës së tij këtë polemikë, pasi e rrëzoi tre herë McDermott – fillimisht në raundin e 8-të dhe dy herë në raundin e 9-të për të fituar me TKO. Fury fitoi titullin anglez në peshën e rëndë për herë të dytë. Pas kësaj, pasuan edhe tri fitore të tjera, ndaj Rich Power, Zack Page dhe ndaj brazilianit Marcelo Luiz Nascimento.

Më 23 korrik të vitit 2011, Fury u përball me sfidën e tij të parë më serioze. Ai do të zbriste në ring me të pamposhturin deri në atë moment, Derek Chisora. Megjithëse Chisora ishte 27 vjeç dhe Fury vetëm 22, të dy hynë në ring me një rekord prej 14-0. Pavarësisht nga madhësia, fiziku, teknika e mosha e Fury-t, Chisora ishte favorit. Pas 12 raundeve luftë, Fury fitoi me vendim unanim, 117-112, 117-112 dhe 118-111.

Më 17 shtator të vitit 2011, Fury luftoi me Nicolai Firtha, në një meç pa titull në King’s Hall në Belfast. Në dy raundet hapëse, Fury ishte dominues. Në raundin e tretë, Firtha i dha një goditje të rëndë Furyt, por ai u rikthye si gjithmonë, duke e detyruar gjyqtarin të ndërpresë ndeshjen vetëm 40 sekonda pasi kishte filluar raundi i 5-të, shkruan lajmi.net.

Fury u rikthye në ring më 12 nëntor të 2012 në Event City në Trafford Park, Mançester për të mbrojtur titullin e tij në Commonwealth në peshat e rënda kundër kampionit të pamposhtur kanadez të peshave të rënda, Neven Pajkic. Fury u rrëzua në raundin e dytë. Por, raundi i tretë ishte krejt ndryshe. Fury u rikthye dhe e rrëzoi dy herë Pjakic gjatë atij raundi. Gjyqtari e ndërpreu ndeshjen përpara nokdaunit të fundit.

‘The Gypsy King’ gjithashtu kishte mposhtur edhe veteranin Martin Rogan i cili hyri në ring pas 18 muajsh pauzë. Ai e rrëzoi 3 herë brenda 5 raundeve Rogan, ndërsa meçi u ndërpre me kërkesën e ekipit të Rogan.

Më 7 korrik, Fury luftoi për titullin vakant të WBO Inter-Continental në peshën e rëndë kundër amerikanit Vinny Maddalone në Hand Arena në Clevedon, Somerset. Fury peshonte 111.4 kilogramë, Maddalone hyri me një rekord prej 4-3 në shtatë ndeshjet e tij të mëparshme. Fury përmirësoi rekordin e tij në 19-0 me 14 fitore me nokaut, një me nokaut teknik në raundin e pestë ndaj Maddalone.

Ngjitja në karrierë

Meçi kundër Kevin Johnson

Më 12 nëntor të vitit 2012, u njoftua se Fury do të ndeshej me pretendentin amerikan për titullin e botës, Kevin Johnson, në eliminatorin e titullit WBC në Odyssey Arena në Belfast më 1 dhjetor. Fury fitoi me vendim unanim ndaj Johnson. Pas 12 raundeve, gjyqtarët dhanë rezultatet e tyre, 119-110, 119-108 dhe 119-108. Shumë media, përfshirë ‘BBC’ dhe ‘ESPN’, e quajtën këtë si një ‘shfaqje të dobët’.

Meçi kundër Cunningham

Më 20 shkurt të vitit 2013, u raportua se Fury do të ndeshej me ish-kampionin e botës, Steve Cunningham. Ndeshja ishte një eliminatore e titullit IBF për të përcaktuar vendin numër 2 në renditjen botërore, me fituesin që më pas i duhej të luftonte me bullgarin e pamposhtur, Kubrat Pulev, për pozicionin e detyrueshëm në mundësinë për t’u ndeshur me kampionin botëror në fuqi, Wladimir Klitschko. Cunningham hyri në ring nga një humbje e diskutueshme me TKO ndaj Tomasz Adamek. Fury ishte i egër në dy raundet e para. Fury i dha humbjen e parë me nokaut Cunningham ne raundin e shtatë.

Meçi i anuluar me David Haye

Fury duhej të ndeshej me David Haye më 28 shtator të vitit 2013 në një luftë që do ta kishte vendosur Furyn të luftonte në një platformë ‘pay-per-view’. Megjithatë, Haye u tërhoq nga kjo luftë më 21 shtator, pasi pësoi një lëndim në shpatull. Lufta fillimisht shtyhej për 8 shkurt të vitit 2014, por Haye u tërhoq edhe njëherë pasi kishte të bënte më një lëndim që i rrezikonte karrierën. Fury besonte se Haye po bënte justifikime, shkruan lajmi.net.

Meçi kundër Abell

Më 24 janar të vitit 2014, u njoftua se Fury do të ndeshej me argjentinasin veteran Gonzalo Omar Basile. Më 5 shkurt, ai u tërhoq nga lufta, ndërsa u zëvendësua me amerikanin Joey Abell. Fury fitoi luftën në raundin e katërt më një nokaut teknik dhe vendosi revanshin për Chisoran në verë. “Unë dua Wladimir Klitschko, ai po më shmang”, tha Fury pas ndeshjes me Abell.

Revanshi kundër Chisora-s

Fury duhej të ndeshej me rivalin dhe pretendentin e peshave të rënda, Derek Chisora për herë të dytë në korrik të vitit 2014, për titullin evropian dhe britanik në peshën e rëndë. Më 21 korrik, Chisora u detyrua të tërhiqej pasi pësoi një thyerje të dorës në stërvitje. Rusi, Aleksander Ustinov u rreshtua si zëvendësuesi i tij. Fury u tërhoq nga lufta pasi xhaxhai i tij dhe ish-trajneri Hughie Fury u sëmur rëndë. Sidoqoftë, Fury dhe Chisora e rivendosen ndeshjen e kthimit më 29 nëntor të vitit 2014. Lufta ishte gjithashtu një eliminatore e titullit WBO. Fury ishte përsëri fitues pasi dominoi krejt luftën.

Meçi kundër Hammer

Më 26 dhjetor të vitit 2014, ‘Sky Sports News’ njoftoi se Fury do të luftonte edhe njëherë përpara se të sfidonte Klitschkon për titujt e tij botërorë. Kundërshtari i tij ishte Christian Hammer dhe lufta u zhvillua më 28 shkurt të vitit 2015 në ‘O2 Arena’, në Londër. Fury tha se ai kërkonte një kundërshtar sfidues përpara ndeshjes më Klitschkon. Lufta u ndal në raundin e 5-të.

Kampion i unifikuar i botës në pesha të rënda: MEÇI KUNDËR KLITSCHKO

Në korrik të vitit 2015, u konfirmua se Fury do të luftonte kundër Wladimir Klitschko në një përballje për titullin e botës në peshat e rënda, për titujt e peshave WBA, IBF, WBO, IBO, Lineal dhe The Ring. Fillimisht e planifikuar për 24 tetor, lufta u shty për 28 nëntor të vitit 2015 pasi Klitschko pësoi një dëmtim. Për këtë ndeshje, Fury stërviti me kik-boksierët e peshave të rënda si Rico Verhoeven dhe Benjamin Adegbuyi.

Meçi ndodhi në Gjermani. Natën e meçit, pati polemika. Klitschko thuhet se i kishte mbështjellë duart pa praninë e një përfaqësuesi të Fury, kështu që duhej t’i bënte përsëri. Fury fitoi pas 12 raundesh me vendim unanim. Gjyqtarët shënuan ndeshjen si 115-112, 115-112 dhe 116-111. Klitschko dhe Fury nuk treguan shumë gjatë 12 raundeve, megjithatë Fury ishte më aktiv dhe bëri mjaftueshëm për të marrë çdo raund me vendim. Klitschko goditi 52 nga 231 grushte të hedhura, ndërsa Fury 86 nga 371.

Në intervistën pas meçit, Fury tha: “Kjo është ëndërr e realizuar. Ne kemi punuar për këtë. Unë e kam bërë atë. Është e vështirë të vish në vende të huaja dhe të fitosh. Thjesht do të thotë kaq shumë. Dëshiroj t’i them Wladimirit, ti je një kampion i madh. Dhe faleminderit shumë.”

Klitschko lidhur me meçin u shpreh: “Tyson është njeriu më i shpejt dhe më i mirë sonte. U ndjeva mjaft rehat në gjashtë raundet e para, por u habita që Tyson ishte kaq i shpejtë edhe në pjesën e tyre. Nuk mund të hidhja dorën time për shkak të avantazhit, ishte distanca më e madhe”, tha ai.

Më 8 dhjetor të vitit 2015, IBF i hoqi Furyt titullin, pasi kontrata për luftën kundër Klitschkos përfshinte rimeçin, duke penguar Furyn të përballej me sfiduesin e detyrueshëm të IBF, Vyacheslav Glazkov. Fury mbajti rripin IBF vetëm për 10 ditë.

Problemet me drogën, alkoolin dhe depresionin: Heqja dorë nga titujt botërorë

Pas muajsh negociata, ndeshja me Klitschkon u njoftua më 8 prill të 2016. Këtë herë, ajo do të zhvillohej në qytetin e lindjes së Furyt, në Mançester. Pavarësisht kushteve të dakorduara për revanshin, Fury tha se kishte “pak motivim” dhe kishte fituar shumë peshë pas luftës së parë. Ai tashmë peshonte mbi 150 kilogramë. Më 24 qershor u njoftua se kjo luftë do të shtyhej për një datë të mëvonshme pasi Fury kishte ndrydhur kyçin e këmbës në stërvitje. Në të njëjtën ditë, Fury dhe kushëriri i tij Hughie Fury, u akuzuan nga anti-dopingu se kishte një prani të një substance të ndaluar në trupin e tyre. Tyson dhe Hughie mohuan akuzat. Fury e shtyu luftën përsëri në shtator, pasi u shpall “i papërshtatshëm nga ana mjekësore”. ‘ESPN’ raportoi atë kohë se Fury kishte dështuar në një test droge për kokainë. Fury përmendi problemet me depresionin pas testit pozitiv me kokainën, shkruan lajmi.net.

Shëndeti mendor i Furyt u përkeqësua pasi fitoi titullin botëror. Më 4 tetor të vitit 2016, në një intervistë me Rolling Stone, Fury tha: “Unë po kaloj shumë demona personal, duke u përpjekur t’i largoj ata, s’ka të bëjë me luftimin tim kjo që po kaloj tani, është jeta ime personale. Kam muaj që nuk jam në palestër, jam në depresion. Thjesht nuk dua të jetoj më, nëse e dini çfarë po them. Thjesht nuk më intereson. Nuk dua të jetoj më. Kështu që kokaina është një gjë e vogël me dëshirën për të mos jetuar më. Unë po shoh ndihmë, por ata nuk mund të bëjnë asgjë. Ajo që kam unë është e pashërueshme, nuk dua të jetoj. Të gjitha paratë e mia, bota, fama, lavdia, nuk do të thonë asgjë nëse nuk je i lumtur. Po takohem me psikiatër. Thonë se kam një version të bipolarit. Unë jam maniak depresiv. Unë as që dua të zgjohem. Shpresoj të vdes çdo ditë. Dhe kjo është një gjë e keqe të them kur kam tre fëmijë dhe një grua të bukur, por unë nuk dua të jetoj më. Dhe nëse unë mund t’ia merrja vetës jetën – dhe nuk do të isha i krishterë – do ta bëja në një sekondë. Shpresoj që dikush të më vrasë para se ta vras vetën. Do të më duhet të kalojë përjetësinë në ferr. Kam dalë duke pirë, nga e hëna në të premten, deri të dielën dhe kam marrë kokainë. Unë nuk mund ta përballoj atë dhe e vetmja gjë që më ndihmon është të dehem nga mendja.”

Më 12 tetor 2016, në pritje të një hetimi mbi rastin e kokainës, gjetjet e nandrolonit dhe “mospërshtatja mjekësorë për meçin”, Fury vendosi t’i lirojë titujt e peshave të rënda.

“Unë i fitova titujt në ring dhe besoj se ata duhet të humbasin në ring, por nuk jam në gjendje të mbrohem në këtë moment dhe kam marrë vendimin e vështirë dhe emocionues që tani zyrtarisht do t’i liroj titujt më të çmuar në botë dhe iu uroj pretendentëve të radhës të gjitha të mirat, pasi tani do hyj në një sfidë tjetër të madhe në jetën time, të cilën e di, si kundër Klitschkos, do ta pushtoj.”, tha Fury.

Kampioni i botës në peshën e rëndë në sytë e të gjithëve. Ai mundi kampionin më dominues në epokën moderne të boksit në një natë të jashtëzakonshme sporti në Gjermani, për të fituar atë vlerësim dhe kjo nuk do të ndryshojë kurrë. Presioni mediatik dhe të tjera rrethana e bënë të vetën. Më 13 tetor, Bordi Britanik i Kontrollit të Boksit vendosi t’i pezullojë licencën e boksit Furyt dhe iu hoq edhe titulli i fundit i mbetur, ai i kampionatit të peshave të rënda të revistës “The Ring”.

Probleme me UKAD dhe BBBofC

Në dhjetor të vitit 2016, xhaxhai i Furyt, Peter, njoftoi se Fury do të kthehej rreth pranverës së vitit 2017 dhe do të synonte luftë kundër kampionit të WBC, Deontay Wilder. Më 23 dhjetor, Fury postoi në Twitter se ishte kthyer në stërvitje. Tweet-i i tij thoshte: “Kam pasur një makth në vitin 2016, kam bërë shumë gjëra për të cilat nuk jam krenar, por ju premtoj se do të kthehem në vitin 2017.” Fury postoi në Twitterin e tij më 6 mars të vitit 2017 se lufta e tij e kthimit do të zhvillohej më 13 maj, 2017. Warren ishte bërë promotori i Fury-t. Disa orë pasi Fury shpalli datën e rikthimit, Bordi Britanik i Kontrollit të Boksit (BBBofC) njoftoi publikisht se Fury ishte ende i pezulluar dhe nuk do të luftonte në maj. Kjo u konfirmua nga sekretari i përgjithshëm i tyre, Robert Smith. Ai gjithashtu përmendi se nuk kishte pasur asnjë kontakt me Furyn ose përfaqësuesit e tij që nga tetori i 2016-tës. Warren i tha ‘Reuters’ më 7 mars: “Unë dua ta shoh atë në ring sa më shpejt të jetë e mundur, por para se kjo të ndodh, ka çështje që duhen zgjidhur”.

‘BBBofC’ tha në maj të vitit 2017 se çështja e Furyt ishte komplekse. Në shtator të 2017, Fury sfidoi ‘UKAD’-in t’i jepte përgjigje ose ta ndalonte ose ta rivendoste licencën e tij. Ai besonte se po trajtohej në mënyrë të padrejtë dhe iu desh më shumë se 1 vit që të merrte përgjigjen, duke thënë se zakonisht problemi do të zgjidhej brenda disa muajsh. Fury shkroi atë kohë: “Sa kohë duhet të mbahem në burg dhe jashtë aksionit? Kanë kaluar 15 muaj që kur jam nën hetim, ju po mbani një njeri të pafajshëm që të përmbushë fatin e tij.” ‘UKAD’ deklaroi se nuk kishin një afat të caktuar kohorë, por mohuan stër-zgjatjen e seancave. Në vend të kësaj, ata thanë se po përpiqeshin të zgjidhnin çështjen sa më shpejtë që të ishte e mundur, shkruan lajmi.net.

Më 7 nëntor të vitit 2017, ‘BBC Sport’ raportoi se një seancë dëgjimore e Panelit Kombëtar Anti-Doping do të zhvillohej në dhjetor. Për shkak të betejës ligjore midis Fury dhe UKAD, besohej se UKAD mund të falimentonte potencialisht dhe kishte nevojë për një shpëtim nga qeveria. UKAD thuhet se ka një buxhet vjetor prej 8 milionë funtesh dhe fakti që Fury nuk kishte luftuar për 2 vjet, do të kishte shkaktuar dëme të mundshme fitimeve, ndoshta mbi 10 milionë funte. UKAD i kërkoi qeverisë nëse do të merrnin me rastin. Fury e fitoi kontestin ligjor me UKAD dhe më 12 dhjetor, UKAD njoftuan se kishin rënë dakord me Fury dhe BBBofC për zgjidhjen e akuzave.

“Duke marrë parasysh vonesat në menaxhimin e rezultateve që nënkuptonin se nuk ngritën akuza në lidhje me gjetjet e nandrolonit deri në qershor 2016, pezullimet e përkohshme të Tyson dhe Hughie Fury, kanë kryer tashmë periudhën dyvjeçare të papërshtatshmërisë dhe për këtë arsye, kjo skadon në mesnatën e 12 dhjetorit të vitit 2017 (më 13 dhjetor të vitit 2015 ishte konstatuar mospërshtatshmëria). Fitorja e Tyson ndaj Christian Hammer u hoq, por jo edhe ajo ndaj Klitschko. Tyson tha se fajin për nivelin e lartë të nandrolonit e kishte mishi i derrit të egër të pakastruar.

Dhe përfundimisht, ‘The Gypsy King’ iu kthye ringut.

Rikthimi i Furyt

Më 10 janar të vitit 2018, Fury njoftoi se do të riaplikonte për licencën e boksit përmes BBBofC. Në një intervistë që u zhvillua mes tyre më 19 janar, ku BBBofC ranë dakord t’ia jepnin sërish licencën Furyt, Fury tha se ishte një motivim për rikthimin e tij kundër Wilder.

Meçet kundër Seferit dhe Pianeta

Më 20 maj, 39 vjeçari shqiptar Sefer Seferi u shpall si kundërshtar i Furyt në një meç prej 10 raundesh. Fury peshonte 125 kilogramë dhe kishte humbur përpara këtij meçi, 51 kilogramë të tepërt, ndërsa kishte 30 kilogramë më shumë se Seferi. Fury fitoi luftën kundër Seferit në raundin e 4-të.

Edhe kundër Pianeta, Fury nuk e pati të vështirë, ndonëse fitorja erdhi me pikë pas 10 raundesh boks.

Shkëlqimi i ‘The Gypsy King’: Trilogjia kundër Deontay Wilder

Më 22 shtator, Fury dhe Wilder e konfirmuan se kishin nënshkruar kontratën për luftën që do të zhvillohej më 1 dhjetor të vitit 2018. Një ndër meçet më të shtrenjta në histori të boksit ishte gati për të ndodhur. Një ‘grusht-hekur’ kundër një boksieri të kthyer nga ‘dëshira për të vdekur’. Peshimi u bë më 30 nëntor. Wilder peshonte rreth 96 kilogramë, ndërsa Fury rreth 116.

Meçi i parë midis Fury dhe Wilder zgjati 12 raunde dhe Wilder arriti ta ruaj titullin e tij në WBC pasi me vendim të gjyqtarëve, ndeshja u vlerësua si barazim. Gjyqtari meksikan Alejandro Rochin shënoi ndeshjen 115-111 për Wilderin, gjyqtari kanadez Robert Tapper shënoi 114-112 për Fury dhe gjyqtari britanik Phil Edwards shënoi atë në barazim prej 113-113. Ndeshja ishte e ashpër. Fury përdori taktikat e tij ndaj Wilder me lëvizje në pjesë të ndryshme të trupit dhe ia doli mirë. 3 raundet e para ishin kryesisht boks i kujdesshëm. Në raundin e 4-të, Wilder e gjakosi Furyn. Në raundin e 9-të, Wilder arriti ta rrëzojë Furyn, por ky i fundit mposhti numërimin e gjyqtarit dhe u ngrit. Në raundin e 10-të, Wilder dukej i lodhur. Kjo i konvenoi Furyt i cili fitoi raundin e 10-të dhe 11-të, ndërsa në të fundit, përsëri u rrëzua nga një goditje e fuqishme e Wilder dhe kur të gjithë menduan se gjithçka kishte përfunduar, Fury mposhti sërish numërimin dhe u ngrit për ta përfunduar meçin në këmbë.

Sipas statistikave, Wilder goditi 71 grushte nga 430 gjuajtje dhe Fury 84 nga 327, një përqindje shumë më e mirë e Furyt (26), sesa e Wilder (17). Meçi arriti t’i sigurojë rreth 325,000 shikues me pagesë në SHBA, duke fituar rreth 24 milionë dollarë, duke e bërë luftën më fitimprurëse të peshave të rënda që nga viti 2003.

Pas ndeshjes së parë me Wilder, Fury mposhti edhe Tom Schwarz dhe Otto Wallin pa ndonjë problem të madh.

Tyson Fury vs Deonday Wilder II

Më 27 nëntor të vitit 2019, ‘ESPN’ njoftoi se Fury do të përballej me Deontay Wilder në shkurt të vitit 2020, në një rimeç të meçit të tyre të vitit 2018. Në përgatitjen e revanshit, Fury u nda me trajnerin Ben Davison. Fury më pas bashkëpunoi me SugarHill Steward, nipin e trajnerit të Hall-of-Fame, Emanuel Steward.

Ndeshja e dytë ishte krejtësisht ndryshe nga e para. Në raundin e 3-të, Fury e goditi Wilderin me të djathtën duke e rrëzuar në tokë. Wilder i mbijetoi numërimit dhe u ngrit, por dukej i ç’orientuar dhe i pakoncentruar, derisa gjaku filloi t’i rridhte nga veshi i majtë. Wilder u rrëzua edhe dy herë të tjera, ndërsa në raundin e pestë Fury e rrëzoi sërish atë me kombinime të shpejta në trup e kokë. Wilder u ngrit përsëri, por nuk ishte në gjendje të përballonte më luftën. Ajo u ndërpre në mes të raundit të shtatë pas disa goditjeve të forta të Fyrut.

Fury mori vlerësime të mëdha për performancën e tij. Shumë njerëz besonin se ai tashmë kishte bërë një nga historitë më të bukura të boksit dhe disa thanë se fitorja e vendosi atë si një nga boksierët më të mëdhenj të peshave të rënda në histori. Kjo e bëri atë njeriun e parë që mundi dy kampionë të kishin 10 ose më shumë mbrojtje të titujve të tyre. Fury gjithashtu u bë i treti në pesha të rënda, pas Muhammed Ali dhe Floyd Patterson, që mban dy herë titullin e revistës The Ring dhe i pari në peshat e rënda në histori që ka mbajtur titujt e revistës WBA, WBC, IBF, WBO dhe The Ring. Ky meç theu rekordin e meçit të peshave të rënda në Nevada midis Evander Holyfield dhe Lennox Lewis II, për kah fitimet, shkruan lajmi.net.

Tyson Fury vs Deonday Wilder III

Wilder aktivizoi klauzolën për një përballje të dytë, më saktë për kompletimin e trilogjisë. Lufta ishte paraparë të ndodhte në korrik të vitit 2020, por u shty për shkak të pandemisë COVID-19.

Më 12 tetor të vitit 2020, Fury njoftoi se po hiqte dorë nga trilogjia me Wilder pasi organizatorët nuk arritën të jepnin një datë për ngjarjen. Më 17 maj të vitit 2021, lufta midis Fury dhe Joshua u vu në dyshim, pasi Fury kishte obligime kontraktuale ndaj Wilder.

Më 9 tetor të vitit 2021, Fury dhe Wilder zbritën përsëri në ring. Në këtë natë, gjithsej pesë nokaute u shkëmbyen midis boksierëve. Fury e fitoi meçin me një nokaut në raundin e 11-të. Wilder e kishte nisur mire raundin e parë, duke e goditur në trup Furyn dhe duke bërë mjaftueshëm për ta fituar këtë raund. Në të dytën, Fury bëri disa goditje të mira dhe në mes të raundit të tretë, Fury e rrëzoi për herë të parë në tokë Wilderin. Në të katërtin, Wilder e rrëzoi Furyn, jo një herë, por dy! Wilder dhe Fury zhvilluan raundet e mesme shumë të barabarta. Në raundin e 11-të, Fury shfrytëzoi lodhjen e Wilder dhe arriti të përfundonte meçin me një goditje të pastër me të djathtën. Në kohën kur u ndalua, Fury po fitonte meçin në tre kartat e rezultateve me 95-91, 94-92 dhe 95-92.

Kështu Fury, mposhti edhe për herë të dytë Wilderin, në trilogjinë e tyre.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Meçi i fundit për ‘The Gypsy King’

Gjithçka ishte më e lehtë për Furyn në meçin e 23 prillit të vitit 2022 ndaj Dillian Whyte. Meçi filloi me Furyn si favorit, ndërsa raundi i parë e konfirmoi një gjë të tillë. Whyte nuk arriti t’i mbijetoi më shumë se 6 raunde Furyt i cili më një goditje upercut e hodhi në tokë boksierin tjetër britanik, shkruan lajmi.net

Edhe para këtij meçi, Tyson Fury kishte përmendur se mund të ishte i fundit në karrierën e tij, ndërsa mbrëmë është pyetur nga gazetarët pikërisht për këtë çështje. Fury u shpreh se kjo mund të ishte hera e fundit në ring për të, pasi i kishte premtuar gruas së tij.

“E dini. I kam premtuar gruas time Paris që pas trilogjisë me Wilder, do të përfundojë. Pata një trilogji të mirë, një luftë të mirë. Ju e dini, pata një mundësi që luftoj në Wembley, mendoj se e kam merituar, iu jam detyruar fansave dhe çdo njeriu në Britani të Madhe të luftoj në Wembley. Tani është e kryer. Mendoj se kjo ishte e gjitha. Kjo mund të jetë ndeshja e fundit për GYPSY KING”, tha ai.

Tyson Fury ose i njohur ndryshe si ‘The Gypsy King’ ka sunduar ringun saktësisht 33 herë në karrierën e tij profesionale si boksier, pa u mposhtur asnjëherë dhe me vetëm 1 barazim ndaj Deontay Wilder të cilin e rrahu dy herë më pas.

Ai u rikthye nga droga, alkooli, depresioni dhe dëshira për të vdekur, për t’u ngjitur sërish në majat e boksit dhe për të shkruar historinë, si njëri ndër boksierët më të mirë të të gjitha kohërave, e pse jo, edhe për të hapur debatin e më të mirit të të gjitha kohërave.

Në fund, karriera e Furyt ndoshta më së miri do të përmblidhej nëpërmjet fjalëve të vet këtij të fundit teksa deklaronte përpara meçit me Wilder se: “Lojërat e mendjes janë të mijat, unë jam mjeshtri i mendjes”. /Lajmi.net/