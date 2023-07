Kampi i Policisë “Belvedere” merr zyrtarisht emrin “Enver Zymeri” Kampi “Belvedere” do të marrë emrin e heroit Enver Zymberi, ka deklaruar kryeministri Albin Kurti. Ai ka thënë se përpjekjet për të hedhur dritë mbi rastin e ish-policit Zymberi nuk do të ndalen. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se nuk do të ndalet gjersa të vihet dritë mbi rastin e të…