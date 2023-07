Kamishi për shtëpitë e pushtetarëve në Marigona Hill: Këta tash janë elita e Kosovës, duhet me jetu në villa të shtrenjta t’cilat nuk munden me i arsyetu qysh i kanë përfitu Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu në një intervistë për lajmi.net ka folur për lluksin e pushtetarëve që posedojnë shtëpi në njërën nga lagjet më të shtrenjta në Prishtinë. Ai ka thënë se ata janë elita e Kosovës dhe se duhet me jetu në villa të shtrenjta por që nuk munden me i…