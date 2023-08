Kamishi kujton thirrjet e akterëve të VV-së për t’u vrarë Hashim Thaçi e Kadri Veseli

Haxhiu tha se Klinaku është treguar i pamatur duke i shkuar për shtati VV-së, e cila sipas tij, që nga themelimi nxitë vazhdimisht vëlla-vrasje, përçarje e shkatërrim të shtetit.

“Klinaku i paska zgju nga gjumi LVV- në se ka disa muaj janë heshtur e besa as statusa nuk kishin ftyrë me postu në rrjete sociale, nga skandalet e çdoditëshme të Qeverisë”.

“VV-së nuk i ka penguar as vjedhja e rrymës, as vjedhja e grurit, vajit, sheqerit, as arrestimi i sekserit Ridit e dilerit të drogës asambleistit të LVV-së Mujecit”, tha Haxhiu.

Tutje, ai tha se tash VV-së po u pengon deklarata e Klinakut, por sipas tij, kanë harruar që pikërisht VV-ja me eksponentët e saj bënin thirrje çdo ditë për vrasjen e Hashim Thaçit e Kadri Veselit.

“Pse LVV-ja nuk përgjigjet cilin politikan te PDK-se ka pasë dëshirë Albin Kurti ta vriste përmes sekserit të tij Ridit? Shumë bre hipokrita”, shkroi ai.