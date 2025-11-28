Kamberi: Serbia e ndalon me ligj përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar

Deputeti i vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, në programin e mëngjesit “Për ditë të mbarë” të RTV21, ka folur lidhur me ndalimin e përdorimit të flamurit kombëtar shqiptar në Luginën e Preshevës. Kamberi tha se Serbia me ligj, e ndalon përdorimin e flamurit shqiptar, ku theksoi se shqiptarët festojnë nën rrethana të…

Lajme

28/11/2025 18:18

Deputeti i vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, në programin e mëngjesit “Për ditë të mbarë” të RTV21, ka folur lidhur me ndalimin e përdorimit të flamurit kombëtar shqiptar në Luginën e Preshevës.

Kamberi tha se Serbia me ligj, e ndalon përdorimin e flamurit shqiptar, ku theksoi se shqiptarët festojnë nën rrethana të shtrënguara dhe në pritje të mundshme të ndërhyrjeve ose dënimeve.

“Serbia mbetet një vend që, me ligj, ndalon [përdorimin e flamurit kombëtar]. Në të gjitha këto vite, ne shënojmë këtë ditë në rrethana të shtrënguara, në pritje të ndërhyrjeve apo dënimeve”, u shpreh ai.

Artikuj të ngjashëm

November 28, 2025

Dorëhiqet këshilltari i Zelenskit pas skandalit për korrupsion

November 28, 2025

“Po du me besu që ata as që nuk e kanë...

November 28, 2025

Ish-lojtari i Milanit: Inzaghi dhe Shevchenko kishin një ‘përplasje’ para finales...

Lajme të fundit

Dorëhiqet këshilltari i Zelenskit pas skandalit për korrupsion

“Po du me besu që ata as që...

Ramush Haradinaj: 28 Nëntori i zbrazët pa bashkëluftëtarët...

Ish-lojtari i Milanit: Inzaghi dhe Shevchenko kishin një...