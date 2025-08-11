Kamberi: Policia multietnike po rrezikon të zhduket
Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka paralajmëruar se policia multietnike në Luginën e Preshevës dhe Sanxhak po rrezikon të zhduket, për shkak të mungesës së përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve dhe boshnjakëve në strukturat policore.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kamberi ka bërë të ditur se bashkë me deputetët e Partisë së Veprimit Demokratik (SDA) nga Sanxhaku, Ahmedin Shkrijel dhe Minela Kalender, kanë iniciuar hartimin e një programi të veçantë për punësimin e të rinjve shqiptarë dhe boshnjakë në polici.
Sipas tij, punësimet e dekadës së fundit nuk kanë garantuar përfaqësim të barabartë, çka ka sjellë “zvogëlim të ndjeshëm të numrit të shqiptarëve dhe boshnjakëve në polici” dhe mospërputhje serioze mes përbërjes së saj dhe strukturës kombëtare të popullsisë lokale.
“Prandaj, në iniciativën që i kemi dërguar Kryeministrit të Serbisë kemi kërkuar që të inicohet program i veçantë për punësimin e të rinjve shqiptarë dhe boshnjakë, si parakusht për ekzistimin e policisë multietnike. Ky program duhet të vazhdojë derisa përbërja e policisë të pasqyrojë realisht përbërjen kombëtare të popullsisë në Luginën e Preshevës dhe Sanxhak”, ka theksuar Kamberi.
Ai ka kujtuar se në vitin 2001, me ndërmjetësimin e OSBE-së, u krijua një model i suksesshëm i policisë multietnike, i cili, sipas tij, solli stabilitet dhe besim te qytetarët. “Sot është koha të rikthejmë dhe forcojmë këtë model. Një program i tillë do të përmirësonte sigurinë dhe do të pasqyronte në mënyrë të drejtë strukturën e popullësisë në këto komuna dhe qytete”, ka shtuar deputeti shqiptar.