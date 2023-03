Kamberi në takim me ambasadorin amerikan, diskutohet për shqiptarët e Luginës Deputeti i vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kambeti, ka pritur sot në takim ambasadorin amerikan në Serbi, Christopher Hill. Kamberi bëri të ditur se me ambasadorin Hill kanë diskutuar për zhvillimet rajonale, sfidat dhe problemet me të cilat përballen qytetarët e Luginës. “Kënaqësi të mirëpres në Bujanoc ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të…