Kamala Harris pozon për “Vogue”, veshja e saj e ‘thjeshtë’ në kopertinë bën bujë të madhe në rrjet

Paraqitja e ardhshme e Kamala Harris në Vogue Amerikane ka shkaktuar kritika për shfaqjen e rastësishme dhe “të larë”, me ekipin e Zëvendës Presidentit të zgjedhur të verbër nga zgjedhja e kopertinës së revistës, shkruan CNN.

Imazhi i debatuar nxehtë, i cili tregon Harris me një xhaketë të zezë dhe atlete Converse, nuk ishte ai që ajo kishte pritur të dilte në pjesën e përparme të edicionit të shtypur, transmeton lajmi.net.

Një burim i njohur me diskutimet tha se ekipi i Harris besonte se kopertina do ta shfaqte atë duke pozuar me një kostum blu të hapur në një sfond të artë.

Një kopje e rrjedhur, siç duket, e kopertinës së botimit të shkurtit, e shkrepur përpara një sfondi rozë dhe jeshil, filloi të qarkullonte në internet të Dielën.

Fotoja tërhoqi menjëherë vëmendje të padëshiruar në mediat sociale për shfaqjen e ndriçuar dhe rregullimin e dobët, ndërsa të tjerët sugjeruan se ishte “mosrespekt” ndaj Z. Presidentes të zgjedhur.

Me disa përdorues të Twitter madje duke pyetur nëse imazhi ishte falsifikuar, Vogue e konfirmoi atë si origjinal – por shtoi konfuzionin duke zbuluar një kopertinë të dytë “dixhitale” që tregon Harris me një kostum blu pluhur Michael Kors në një sfond të artë.

Burimi i CNN tha se ekipi i Harris kishte pritur që kjo veshje të përdorej si fotoja kryesore e kopertinës, me veshjen më të rastësishme që shfaqej brenda revistës. I njëjti burim tha se ekipi i Harris ka kërkuar një kopertinë të re, megjithëse versioni i shtypur i revistës doli në shtyp në mes të dhjetorit./Lajmi.net/