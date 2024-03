“Kam shku me kërku ndihmë, Policia më kanë rreh”- Burri nga Deçani rrëfen për problemet me ish bashkëshorten Problemet në familje janë problemet më serioze me të cilat përballen qytetarët, e një ndër ta edhe një qytetar nga Deçani. Ai në një rrëfim për lajmi.net, ka thënë se e ka një vajzë 2 vjeçare me ish bashkëshorten e tij të cilën nuk e ka parë që një vit. “Kam shku në Polici me…