“Kam patur një histori që nuk e di njeri” – Selin rrëfen diçka shumë personale: Bëri një gabim…

Vëllai i Madh u dha banorëve mundësinë që të bënin një diskutim rreth një teme të debatueshme, marrëdhënia në çift. E gjithë kjo nisi nga një deklaratë që bëri Brikena, ku është shprehur se do e duronte një shpullë që të shpëtonte martesën. E teksa banorët po jepnin mendimet e tyre, Selin vendosi që të…

ShowBiz

30/01/2026 19:48

Vëllai i Madh u dha banorëve mundësinë që të bënin një diskutim rreth një teme të debatueshme, marrëdhënia në çift.

E gjithë kjo nisi nga një deklaratë që bëri Brikena, ku është shprehur se do e duronte një shpullë që të shpëtonte martesën.

E teksa banorët po jepnin mendimet e tyre, Selin vendosi që të ndante vetëm me Gimbon një histori mjaft personale të jetës së saj, që nuk e di njeri.

Banorja u shpreh se babai i saj kishte bërë një gabim dhe si pasojë prindërit e saj kishin nisur procesin e divoricit. Ajo shton më pas se ka arritur që të shpëtojë martesën e tyre.

Pjesë nga biseda:

Selin: Unë kam patur një histori…

Gimbo: Ti?

Selin: Që nuk e di njeri

Gimbo: Ok

Selin: Që në një moment të jetës sonë, babi ka bërë një gabim dhe kanë qenë në proces divorci. Por unë…

Gimbo: I ke pajtuar?

Selin: Pa dashje

Gimbo: Pa dashje?

Selin: Jo pa dashje, por…

Gimbo: Je pishman?

Selin: Jo, nuk jam pishman për mënyrën që gjendej situata, por njëkohësisht nuk e di nëse mami im se si e ka përjetuar. E di se kam qenë me të gjithë kohës, por nuk e di nëse do doja ta kishte përjetuar ndryshe. Nëse thellë-thellë vërtetë e ka falur.

Artikuj të ngjashëm

January 30, 2026

Elijona niset me urgjencë drejt spitalit pak minuta para Prime-it

January 30, 2026

Vdes aktorja e “Home Alone”

January 30, 2026

Banorja kërkon largimin nga Big Brother, produksioni nuk e lejon

January 30, 2026

Shiste mallra të falsifikuara me logo luksoze, arrestohet ish-konkurrenti i “Për’puthen”...

January 30, 2026

Limi i kërkon puthje Albës – ajo ia plotëson dëshirën

January 30, 2026

Ludo Lee për Elijonën: Nuk ka ndjenja për Klodin, si mund...

Lajme të fundit

Zelensky – Putinit: Eja në Kiev nëse guxon

Elijona niset me urgjencë drejt spitalit pak minuta para Prime-it

Vdes aktorja e “Home Alone”

Koci fton të gjithë në protestë për rrymën