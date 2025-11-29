“Kam mendu se a kam me hy dhëndër prapë” – Burri i Ikballes i ka dy fjalë për të në Big Brother VIP
Igballe Huduti dhe bashkëshorti i saj (ky i fundit përmes videolidhjes) ishin të ftuar së fundmi në “Big Talk”, ku temë diskutimi ishte mos-hyrja e saj në Big Brother VIP Kosova 4.
Gjatë intervistës, i pyetur nga Xheneta nëse i pëlqeu dukja e bashkëshortes atë natë, ai u përgjigj me një batutë rreth veshjes solemne.
“Kam mendu se a kam me hy dhëndër prapë atë natë apo jo”, tha ai.
Tutje, ai foli për pritshmëritë që kishin, duke deklaruar se ishin bërë gati prej një muaji, si në aspektin e veshjes ashtu edhe atë psikologjik, por që në fund hyrja nuk u realizua.
Sipas tij, nëse Igballja do të bëhej pjesë e shtëpisë, ajo do të dilte fituese.
“Besoj se kishte me fitu Igballja, besoj se do të kishte shumë sukses dhe tek i gjithë populli, jo vetëm tek banorët aty brenda”, u shpreh ai.