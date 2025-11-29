“Kam mendu se a kam me hy dhëndër prapë” – Burri i Ikballes i ka dy fjalë për të në Big Brother VIP

Igballe Huduti dhe bashkëshorti i saj (ky i fundit përmes videolidhjes) ishin të ftuar së fundmi në “Big Talk”, ku temë diskutimi ishte mos-hyrja e saj në Big Brother VIP Kosova 4. Gjatë intervistës, i pyetur nga Xheneta nëse i pëlqeu dukja e bashkëshortes atë natë, ai u përgjigj me një batutë rreth veshjes solemne.…

ShowBiz

29/11/2025 20:46

Igballe Huduti dhe bashkëshorti i saj (ky i fundit përmes videolidhjes) ishin të ftuar së fundmi në “Big Talk”, ku temë diskutimi ishte mos-hyrja e saj në Big Brother VIP Kosova 4.

Gjatë intervistës, i pyetur nga Xheneta nëse i pëlqeu dukja e bashkëshortes atë natë, ai u përgjigj me një batutë rreth veshjes solemne.

“Kam mendu se a kam me hy dhëndër prapë atë natë apo jo”, tha ai.

Tutje, ai foli për pritshmëritë që kishin, duke deklaruar se ishin bërë gati prej një muaji, si në aspektin e veshjes ashtu edhe atë psikologjik, por që në fund hyrja nuk u realizua.

Sipas tij, nëse Igballja do të bëhej pjesë e shtëpisë, ajo do të dilte fituese.

“Besoj se kishte me fitu Igballja, besoj se do të kishte shumë sukses dhe tek i gjithë populli, jo vetëm tek banorët aty brenda”, u shpreh ai.

Artikuj të ngjashëm

November 29, 2025

E konfirmuar: “Baba Stars” po rikthehen me një projekt së bashku

November 29, 2025

Sulmohet me eksploziv njëra nga shtëpitë e Azetit në Gjermani, reagon reperi

November 29, 2025

Edi shpërthen në emocione pas largimit të Dolces, shkrun edhe letër

November 29, 2025

Sinan Hoxha bën gjestin human për Shpat Kasapin

Lajme të fundit

Procesi gjyqësor në Hagë drejt fundit, Specialja refuzon...

Statistikat policore, 2429 raste të dhunës në familje nga janari në tetor

Azemi: Qeveria uzurpatore po importon rrymë nga djali i gjeneralit serb

Dibër: Arrestohet polici që përdhunonte gra dhe shpërdoronte detyrën