“Kam me ta nxi jetën”, Blerando s’e lë Shqipen as të lëvizë Blerando dhe Shqipja janë të detyruar të qëndrojnë të lidhur së bashku pas sfidës që ua dha “Vëllai i Madh”. E pas kësaj ata edhe kanë pasur mundësi të bisedojnë shumë më shumë se herave të tjera, transmeton lajmi.net. Blerando nuk e linte as të lëvizë Shqipen dhe i thoshte se do t’ia nxijë jetën.…