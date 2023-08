“Kam me bë për spital” – mërgimtari kërcënon Valon Sylën Një mërgimtar nga Ferizaj ka kërcënuar publikisht gazetarin Valon Syla. Agim Hetemi, me vendbanim në Gjermani, tha se ka hatërmbetje me Sylën, për shkak të komenteve të tij ndaj mërgimtarëve. E, i njëjti eskaloi përmes kamerës, duke kërcënuar se po e takoi Sylën, “do ta bëjë për spital”. “Valon Sylën ishalla nuk e zateti, se…