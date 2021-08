“Kam kaluar shumë kohë në dietë dhe kam neglizhuar shëndetin tim”, Beyonce mahnit me paraqitjet në imazhet e reja

Beyonce duket sensacionale në kopertinën e numrit të shtatorit të Harper’s BAZAAR – dhe është hapur në një bisedë të sinqertë për dietat, imazhin e trupit dhe shëndetin e saj mendor, shkruan Daily Mail.

Duke pozuar në një majë të xixëlluar me xhevahir për një nga pamjet mahnitëse, këngëtarja, e cila mbush 40 vjeç muajin e ardhshëm, zhurmon për një sërë pamjesh ndërsa tërheq vëmendjen në editorial, duke thënë me guxim se po mëson të “thyejë ciklin e shëndetit të dobët” dhe neglizhimi ‘, transmeton lajmi.net.

Ajo tha: ‘Në të kaluarën, kam kaluar shumë kohë në dieta, po mësoj të thyej ciklin e shëndetit të dobët dhe neglizhencës.

‘Shëndeti im, mënyra se si ndihem kur zgjohem në mëngjes, qetësia ime shpirtërore, numri i herëve që buzëqesh, ajo që ushqej mendjen dhe trupin tim – këto janë gjërat në të cilat jam përqëndruar Me

‘Shëndeti mendor është gjithashtu kujdes për veten. Përqendrimi i energjisë sime në trupin tim dhe marrja parasysh e shenjave delikate që më jep. Trupi juaj ju tregon gjithçka që duhet të dini, por më është dashur të mësoj të dëgjoj.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Mendoj se si shumë gra, unë kam ndjerë presionin për të qenë shtylla kurrizore e familjes sime dhe shoqërisë sime dhe nuk e kuptova se sa kjo ndikon në mirëqenien time mendore dhe fizike.

“Unë nuk e kam bërë gjithmonë veten një përparësi. Unë personalisht kam luftuar me pagjumësinë nga turneu për më shumë se gjysmën e jetës sime.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Mund të jetë e lehtë të humbasësh veten shumë shpejt në këtë industri. Të merr shpirtin dhe dritën, pastaj të nxjerr jashtë. Unë kam luftuar për të mbrojtur mendjen time të shëndoshë dhe privatësinë time. ‘

Beyoncé ka ndërtuar kompaninë e saj, Parkwood Entertainment, në një konglomerat mediatik, duke lansuar një linjë mode, IVY PARK, krahas saj.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Nëna e tre fëmijëve-e cila ndan binjakët nëntëvjeçarë Blue Ivy dhe binjakët katërvjeçarë Rumi dhe Sir, me burrin Jay-Z-është fytyra e Tiffany & Co me burrin e saj./Lajmi.net/