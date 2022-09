Kalulu rreth mundësisë së rinovimit me Milanin: Nëse gjërat shkojnë mirë si tani, dëshiroj ta vijoj qëndrimin në “San Siro” Pierre Kalulu ka folur për mundësinë që ai të rinovojë së shpejti kontratën me Milanin. Në një intervistë të dhënë së fundi, mbrojtësi që shkëlqeu në sezonin e fundit me “kuqezinjtë”, u shpreh optimist në lidhje me vijimin e qëndrimit në “San Siro”, transmeton lajmi.net. Ndër të tjera, ai tha se ka kohë për ta…