Kalon në parim Projektligji për Lojërat Mesdhetare Me 62 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim është votuar në parim Projektligji për Lojërat Mesdhetare XXI “Prishtina 2030”. Fillimisht me 58 vota u bë shmangia nga afatet procedurale siç përcaktohet me Rregulloren e Kuvendit. Ministri Hajrulla Çeku e quajti këtë si projekt me dimensione sportive, ekonomike e diplomatike për vendin. Çeku tha se…