Kalon në finale të play-offit për Kupën e Botës – Ukraina mposht 3-1 Skocinë

Ukraina e ka mposhtur me rezultat 3-1 Skocinë dhe e ka siguruar finalen e play-offit për Kupën e Botës.

Golat për ukrainasit i realizuan Yarmolenko, Yaremchuk dhe Dovbyk, ndërsa golin e nderit për skocezët e shënoi McGregor.

Falë kësaj fitore, Ukraina do të ndeshet me Uellsin në finale të play-off dhe, në rast fitoreje, do ta sigurojë një vend për Botëror.

Mbetet të shihet nëse do ta sigurojë një gjë të tillë. /Lajmi.net/