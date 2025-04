Kallas të hënën informon kryediplomatët e shteteve evropiane rreth dialogut Kosovë-Serbi Këshilli i Punëve të Jashtme do të mblidhet më 14 prill në Luksemburg, në një takim që nis nga ora 08:00 dhe i cili do të drejtohet nga kryediplomatja evropiane, Kaja Kallas. Në agjendë të takimit, pritet të jetë edhe Ballkani Perëndimor. Siç thuhet në njoftimin zyrtar, gjatë një dreke pune Këshilli do të shkëmbejë…