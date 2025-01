Kallas nesër mbledh ministrat e Jashtëm, diskutojnë për frenimin e kërcënimeve hibride të Rusisë Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian (BE), Kaja Kallas, ka thënë se nesër (e hënë) do të diskutojë me ministrat e Jashtëm të BE-së se si t’i përgjigjen më mirë kërcënimeve hibride të Rusisë. Ky njoftim vjen pas dëmtimit të një kablloje nënujore në Detin Baltik, për të cilin Kallas tha se është…