Kallas me 21 maj në Serbi, në fokus dialogu me Kosovën Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian, Kaja Kallas, ka paralajmëruar një vizitë në Kosovë dhe Serbi këtë javë. Duke cituar informacione jozyrtare, mediumi serb “Blic” ka raportuar se Kallas do të shkojë në Serbi mbrëmjen e 21 majit, ndërsa programi zyrtar i vizitës do të fillojë më 22 maj. Ky medium raportoi se gjatë bisedimeve…