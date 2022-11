Kaka: Gjynah që nuk do t’i shohim Kvaratskhelia dhe Haaland në Kupën e Botës Ikona braziliane e futbollit, Leite Kaka ka dhënë disa komente lidhur me Kampionatin Botëror 2022. Kaka ka folur lidhur me rrethanat në të cilat zhvillohet Botërori, duke përmendur faktorë si temperatura, udhëtimet dhe gjëra të tjera, por ka folur edhe për emrat që do të mungojnë. Sipas Kaka, është gjynah për tifozët që nuk do…