Kajtazi: Thaçi edhe nga Haga ka më shumë autoritet se Osmani

Opinionisti Vehbi Kajtazi mendon se ish-presidenti Thaçi, edhe nga Haga ka më tepër autoritet se Vjosa Osmani.

Madje, ai pohoi se Thaçi, ka ndikim shumë më të madh se e parja e vendit, përcjell lajmi.net.

Kajtazi gjithashtu, potencoi faktin se mori pjesë në Marshin për Drejtësi, duke shtuar se kurrë nuk kishte parë më shumë njerëz.

“Në marshin e organizuar nga PDK, apo iniciativa Liria ka emër, s’ka rëndësi se kush e ka organizuar, unë kam qenë aty dhe kurrë më shumë popull s’kam pa. Nuk flas popull në numër por në përfaqësim. Kam parë shumë pleq të fshatrave, kam parë fëmijë, kam pa gra, kam pa familjarë.

Të gjithë përfaqësim i gjithë shoqërisë, i subjekteve politike, pa kurrfarë dallimi. Dhe ky unitet rreth saj, mendoj që është një prej arsyeve që ka nis me e shkaktu këtë përplasje dhe përplasja gjithmonë lidhet me figura të cilat kanë peshë në shoqëri edhe në shtet dhe në këtë vend. E natyrisht ata që janë në Hagë, veçanërisht zoti Thaçi, ka fuqi edhe ndikim madje më të madh nga Haga sesa që e ka Vjosa Osmani si presidente këtu. Autoriteti i tij është i pakrahasueshëm me presidenten që kemi tash” – ka deklaruar Kajtazi.