Kajtazi për aktakuzën ndaj Hajdarit: I ka rreth 200 faqe, aktakuza më e mirë që e kam parë

11/11/2025 23:54

Opinionisti Vehbi Kajtazi foli në lidhje me aktakuzën e Prokurorisë Speciale ndaj ministres në detyrë të Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari.

Ai në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova u shpreh se kjo aktakuzë është rreth 200 faqe.

Në lidhje me këtë, Kajtazi tha se është aktakuza më e mirë që ka parë ai.

“Është nja 200 e diçka faqe. Është prej aktakuzave prej më të mira që kam parë në rrafshin e korrupsionit”, u shpreh ai.

