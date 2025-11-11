Kajtazi për aktakuzën ndaj Hajdarit: I ka rreth 200 faqe, aktakuza më e mirë që e kam parë
Opinionisti Vehbi Kajtazi foli në lidhje me aktakuzën e Prokurorisë Speciale ndaj ministres në detyrë të Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari. Ai në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova u shpreh se kjo aktakuzë është rreth 200 faqe. Në lidhje me këtë, Kajtazi tha se është aktakuza më e mirë që ka parë ai. “Është…
Lajme
Opinionisti Vehbi Kajtazi foli në lidhje me aktakuzën e Prokurorisë Speciale ndaj ministres në detyrë të Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari.
Ai në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova u shpreh se kjo aktakuzë është rreth 200 faqe.
Në lidhje me këtë, Kajtazi tha se është aktakuza më e mirë që ka parë ai.
“Është nja 200 e diçka faqe. Është prej aktakuzave prej më të mira që kam parë në rrafshin e korrupsionit”, u shpreh ai.