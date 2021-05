“Ka ndërmarrje të shumta që sot ky vend krenohet me to, janë eksportuese të jashtëzakonshme. Ka edhe pjese të krimit dhe mes këtyre janë personazhe si Faton Dalladaku në emër të së cilit ka aplikuar Albulena Haxhiu për privatizim”, tha ai në Debat Plus.

Ndryshe, Kuvendi i Kosovës sot me shumicë votash shkarkoi bordin e AKP-së.

Kryeministri Kurti tha se ky është hap drejt shuarjes së plotë të kësaj agjencie.