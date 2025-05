Kajtazi: Mijëra njerëz në Kosovë punojnë për BIA-n serbe Opinionisti Vehbi Kajtazi tha se ka mijëra njerëz që punojnë për BIA-n në Kosovë. Në lidhje me këtë, Kajtazi u shpreh se në këtë shifër përfshihen edhe shqiptarë. “BIA është Shërbimi Sekret i Serbisë, është institucion tepër i fuqishëm, me ndikim, me përvojë, më shtritje gjithandej, përfshirë Kosovën”. “Të dhënat e ndryshme prej njerëzve që…