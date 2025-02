Kajtazi: Kurti e ka blerë një deputet të PDK-së, edhe deputetë të partive tjera do kalojnë në LVV

Gazetari Vehbi Kajtazi ka thënë se të gjithë deputetët që kalojnë nga opozita tek partia në pushtet apo partia që më së shumti ka vota në zgjedhje, para se të formohet qeveria, e bëjnë këtë për para.

Në Rubikon, ai këtë e quajti “trafikim me deputetë”.

“Në fusha tjera kriminale quhet trafikim ta zëmë me qenie njerëzore, trafikim me emigrantë, ky është trafikim me deputetë. Jam i bindur se kurrë nuk ndodh në situata si kjo se që dikush nga opozita i bashkohet pushtetit pa pare, harrojeni këtë. Asnjëherë, të gjithë kanë marrë para, të gjithë kanë pasa interesa”, ka thënë Kajtazi.

Ndër tjera, Kajtazi ka pohuar se Albin Kurti, kandidati për kryeministër i LVV-së, ka bërë marrëveshje me një deputet të PDK-së që të aderojë në subjektin që ai drejton, krejt kjo që të bëhen numrat e duhur për formimin e qeverisë së re, pa bërë ndonjë koalicion me ndonjë parti tjetër.

“Të gjithë kush ka dalë në pushtet, në situata si kjo, e gjitha është interes. Në rastin konkret prokuroria duhet të jetë vigjilente sepse do të blihen deputetë financiarisht, dhe do të dalin tek partia në pushtet. Unë besoj se Z.Kurti se tashmë e ka një deputet të PDK-së të përfunduar, dhe të partive tjera poashtu”.

“Është çështje e kryer, të paktën deri tani. Nuk jam duke dashtë të përmendi emra derisa nuk ka lëvizje konkrete, unë e di tashmë të kryer që pritet t’i bashkohen partisë në pushtet. Prandaj, Z.Kurti thotë unë nuk dua koalicion, unë e bëjë Qeverinë vet. Nëpërmjet kontrabandimit, apo trafikimit të deputetëve. Z.Kurti, ditën që certifikohen rezultatet, mundet me i pasë 51 deputetë shqiptarë pa koalicion”, ka thënë Kajtazi.