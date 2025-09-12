Kajtazi: Gruaja e Albin Kurtit promovon libra në Beograd, librat e saj janë anti-amerikane
Opinionisti Vehbi Kajtazi ka pohuar se bashkëshortja e kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, promovon libra antiamerikanë në Beograd. “E kemi Albin Kurtin këtu kryeministër, gruaja e së cilit promovon libra në Beograd”, ka thënë Kajtazi në Rubikon të Klan Kosovës. “Pra, e presin para dursh, t’u promovu libra ndërkohë librat e saj janë krejt antiamerikanë”.…
Lajme
Opinionisti Vehbi Kajtazi ka pohuar se bashkëshortja e kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, promovon libra antiamerikanë në Beograd.
“E kemi Albin Kurtin këtu kryeministër, gruaja e së cilit promovon libra në Beograd”, ka thënë Kajtazi në Rubikon të Klan Kosovës.
“Pra, e presin para dursh, t’u promovu libra ndërkohë librat e saj janë krejt antiamerikanë”.
“I keni online. Krejt janë antiamerikane”.