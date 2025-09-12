Kajtazi: Gruaja e Albin Kurtit promovon libra në Beograd, librat e saj janë anti-amerikane

Opinionisti Vehbi Kajtazi ka pohuar se bashkëshortja e kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, promovon libra antiamerikanë në Beograd. “E kemi Albin Kurtin këtu kryeministër, gruaja e së cilit promovon libra në Beograd”, ka thënë Kajtazi në Rubikon të Klan Kosovës. “Pra, e presin para dursh, t’u promovu libra ndërkohë librat e saj janë krejt antiamerikanë”.…

Opinionisti Vehbi Kajtazi ka pohuar se bashkëshortja e kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, promovon libra antiamerikanë në Beograd.

“E kemi Albin Kurtin këtu kryeministër, gruaja e së cilit promovon libra në Beograd”, ka thënë Kajtazi në Rubikon të Klan Kosovës.

“Pra, e presin para dursh, t’u promovu libra ndërkohë librat e saj janë krejt antiamerikanë”.

“I keni online. Krejt janë antiamerikane”.

