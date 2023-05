Kahn i zhgënjyer me humbjen nga Leipzigu Bayern Munich ‘lëshoi nga duart’ titullin pas humbjes 3:1 nga Leipzigu. ”Bavarezët’ u mposhtën në xhiron e parafundit në Bundesliga. Fitorja nesër e Borussia Dortmund, do bënte ata lider të ligës gjermane, me dy pikë më shumë. Shefi ekzekutiv, Oliver Kahn u shpreh i zhgënjyer me humbjen e tyre sot. “Ndodhi shumë shpesh këtë sezon.…