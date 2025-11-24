“Kah fryn era”- Osmani thoshte se Qeveria po luan “bixhoz me aleatët”, tani thotë se “gjithnjë ka pasur dhe do të ketë qeveri proamerikane”
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, deklaroi sot se Kosova gjithnjë ka pasur dhe do të ketë qeveri proamerikane.
Këtë deklarim Osmani e bëri pas takimit që pati me kongresistët amerikanë, duke theksuar se në vend “nuk ka pasur asnjëherë e as nuk do të ketë qeveri antiamerikane”.
Osmani madje tha se bashkëpunimi me SHBA-në mbetet i ngushtë dhe thelbësor për sigurinë dhe integrimet euroatlantike të vendit, duke shtuar se koordinimi me Uashingtonin është i pazëvendësueshëm.
“Ata janë partnerë të pazëvendësueshëm për sigurinë tonë dhe ecjen tonë përpara në integrimet euroatlantike, prandaj është e rëndësishme që koordinimin ta kemi të plotë dhe bashkëpunimin e fuqishëm”,tha Osmani.
Por kjo qasje e saj sot, paraqet një dallim të dukshëm krahasuar me qëndrimet e saj në dhjetor të vitit të kaluar, kur ajo ishte paraqitur tejet e “mllefosur” me qeverinë, si dhe raportet e Qeverisë së udhëhequr nga Albin Kurti me aleatët perëndimorë.
Në adresimin e saj vjetor para Kuvendit të Kosovës në dhjetor, Osmani kishte paralajmëruar se “vënia në rrezik e aleancave, luajtja bixhoz me to apo cënimi i tyre, e cenon vetë mbrojtjen e republikës”. Ajo kishte theksuar se nuk i kupton “talljet dhe sulmet ndaj aleatëve”, duke lënë të kuptohet se sjelljet e Qeverisë mund të dëmtonin marrëdhëniet strategjike të vendit me SHBA-në.
“Aleancat janë këtu për të na mbrojtur prandaj vënia në rrezik e tyre, luajtja bixhoz me to, apo cënimi i tyre e cënon vetë mbrojtjen e republikës sonë. Shihni deklarimet e liderëve të superfuqive botërore. Do të shihni qindra deklarata fjalime se si çdo sfidë angazhohen ta kapërcejnë bashkë me aleatët sepse nuk mund t’ia dalin të vetëm. Prandaj asnjëherë nuk e kam mirëkuptuar e kuptuar as talljet që bëhen në llogari të aleatëve e as sulmet ndaj tyre e as keqpërdorimin e emrit të tyre për të fituar pushtet. As njëra as tjera nuk i bën nder Kosovës. Përkundrazi duhet shumë punë, shumë angazhim për mirëmbajtjen e aleancave bazuar në parime dhe vlera. Vetëm kjo rrugë mund t’i çojë interesat e Kosovës para”, pati thënë Osmani në dhjetor të vitit 2024.
Megjithatë këtë e harroi dhe Osmani tani ndryshoi qasje ndaj qeverisë Kurti duke u deklaruar sot me me një ton më pajtues dhe më të moderuar, duke theksuar se çdo qeveri e Kosovës vjen nga “populli më proamerikan në botë”, prandaj – sipas saj – automatikisht është proamerikane.
“Në Kosovë ka pasur gjithnjë dhe do të ketë gjithnjë në të ardhmen qeveri proamerikane, që mund ta gjejë ndokush, për shkak se kemi popullin më proamerikan dhe secila qeveri e Kosovës që vjen, vjen po nga ky popull,”deklaroi Osmani./Lajmi.net/