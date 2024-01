“Kafkën e kresë ja kanë shkoqë” – “Me iu falë s’muj kurrë”: Axha i Lulzimit rrënqethë me detaje Lulzim Fejzullahu u rrah mizorisht me datë 14 janar në Podujevë. Ai nga plagët e rënda vdiq në QKUK me datë 20 janar dhe u varron një ditë më pas, shkruan lajmi.net. Për këtë rast ka folur axha i Lulzimit. “Gjak me shit s’kam e me i’u fal smuj kurrë se është jetim, me të…