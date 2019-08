Sipas Kadrijajt, thirrja për zëvendësim të tasksës me reciprocitet është mashtrim ordiner.

Postimi i plotë:

Thirrja e zyrtarëve të VV-së dhe LDK-së për zëvendësimin e tarifave ndaj produkteve të Serbisë me politika të reciprocitetit është mashtrim ordiner. Kjo është vetëm një teknikë për me mashtru opinionin se kinse po e hjekim tarifën për me vendos reciprocitetin a në fakt as në mend nuk e kanë reciprocitetin. Kosova e ka pa kush mundet me marrë dhe me i mbrojtë vendimet e vështira.