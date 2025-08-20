Kadrijaj priti që VV të nis seancën duke kërkuar falje për shkeljen e Kushtetutës: Që gjashtë muaj po e mbajnë peng Kuvendin

Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Time Kadrijaj, ka reaguar pas dështimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Ajo ka kritikuar ashpër Vetëvendosjen dhe udhëheqësit e saj. “Sot pamë arrogancën e pushtetit dhe të partisë më të madhe. Mendoj se kjo seancë duhej të fillonte me një kërkimfalje, për shkak se janë…

Lajme

20/08/2025 11:55

Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Time Kadrijaj, ka reaguar pas dështimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës.

Ajo ka kritikuar ashpër Vetëvendosjen dhe udhëheqësit e saj.

“Sot pamë arrogancën e pushtetit dhe të partisë më të madhe. Mendoj se kjo seancë duhej të fillonte me një kërkimfalje, për shkak se janë shkelur kushtetutat. Zoti Dehari, por edhe Vetëvendosja, e patën të qartë që nuk kishim asnjë kërkimfalje, as ndjesë dhe as keqardhje që për gjashtë muaj po e mbajnë peng Kuvendin e Kosovës”,  tha Kadrijaj.

Ajo ka thënë se edhe në seanca të tjera do të propozohen emra që e din që nuk kanë përkrahje nga opozita.

Artikuj të ngjashëm

August 20, 2025

Opozita shpërthen në të qeshura kur Vetëvendosje propozon Donika Gërvallën për...

Lajme të fundit

Opozita shpërthen në të qeshura kur Vetëvendosje propozon...

Shala i IKD-së: Seanca e sotme skenar i ri i LVV-së

Peci reagon pasi nuk u votua Donika Gërvalla:...

Kiara Tito nuk mban lotët në koncertin e Luiz Ejllit në Shkodër