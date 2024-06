Kadrijaj: Masat e BE-së, Kosovës i kanë kushtuar shumë

Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadrijaj, është shprehur skeptike për heqjen e masave ndaj Kosovës nga Bashkimi Evropian.

Ajo duke folur për deklaratën e zëvendëskryeministrit Besnik Bislimi, se masat ndaj Kosovës, ia kanë vlejtur, pasi është shtrirë sovraniteti në veri të vendit, ka thënë se masat i kanë kushtuar Kosovës shumë.

Deputetja e AAK-së, deklaratat se situata në veri ka ndryshuar shumë për të mirë ka thënë se ky është krijim i opinionit të tyre.

“Nuk mendoj që ja kanë vlejtur masat…Vec të na hiqen masat po kërkohet një koncesion tjetër dhe Kosova po mbesim në rrugën e integrimit evropian në vendnumërim, pa njohje të re dhe të dëmtuar me buxhet pas masave nga BE. Nëse po mendojnë se është shtri sovraniteti me një ngritje të flamurit në objektin e komunës gabojnë, sepse ne po humbim miqtë tanë, është hera e parë që na kanë braktisë”, ka thënë ajo në Tëvë1.