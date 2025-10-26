Kadrijaj ironizon me Kurtin: Sot e pamë një Albin të urtë e të butë
Time Kadrijaj, deputete e AAK-së, ka thënë se Albin Kurti kishte thënë nga fillimi që deputetët duhet ta votojnë kryeparlamentarin sepse ai i ka votat për qeveri. Sipas saj, sot është parë një Albin Kurti i “urtë, e i përkushtuar”. “Sot e pranoi se ai e ka pranuar marrëveshjen e Asociacionin madje edhe aneksin e…
Lajme
Time Kadrijaj, deputete e AAK-së, ka thënë se Albin Kurti kishte thënë nga fillimi që deputetët duhet ta votojnë kryeparlamentarin sepse ai i ka votat për qeveri.
Sipas saj, sot është parë një Albin Kurti i “urtë, e i përkushtuar”.
“Sot e pranoi se ai e ka pranuar marrëveshjen e Asociacionin madje edhe aneksin e marrëveshjes. Tash është një etapë e re. Nuk ka më Qeveri Kurti 3. Kjo sagë dhe izolimi i vendit nuk do të vazhdojë”, ka thënë ai.