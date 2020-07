Kadriaj godet VV-në: E keni përdorur pandeminë për protagonizëm

Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, ka folur sot në seancën e Kuvendit të Kosovës lidhur me menaxhimin e pandemisë Covid-19 nga Qeveria Kurti dhe qeveria aktuale Hoti.

Ajo ka kritikuar Qeverinë e kaluar Kurti, e cila, sipas deputetes Kadriaj, ka përdorur situatën pandemike vetëm për protagonizëm e reklamë.

“Me lejoni vetëm t’ua prezantoj te vërtetën e Kosovës ne krahasim me boten sa i përket menaxhimit të pandemisë ne qeverinë e kaluar dhe në ketë qeveri krahasuar me parametrat vlerësues te worldmeters, faqe e cila përpilon te dhënat ne lidhje me pandeminë dhe e cila shfrytëzon te dhënat e OBSH se për 213 shtete te botes. Ndonëse Kosova nuk është anëtar e OBSH se nuk do te thotë, qe ne te mos studiojmë dhe analizojmë shkencërisht statistikat tona dhe t’i krahasojmë me parametra botëror, nuk do te thotë qe te fshihemi nga e vërteta dhe te manipulojmë e mashtrojmë qytetaret tanë”, tha ajo në Kuvend.

Kadriaj ka thënë se situata në kohën e qeverisë Kurti, situata nuk ka qenë ashtu siç është thënë. “Sa i përket semundeshmerise, përhapjes se infeksionit me Covid 19, Kosova renditej ne vendin e 79 kurse sot është ne vendin e 56 çka i bie jemi me mire për 23 vende. Kurse sa i përket vdekshmërisë deri me 30 maj Kosova ishte ne vendin e 74 ndërsa tani gjendet ne vendin e 59 qe i bie se jemi me mire për 15 vende ne renditje”, ka thënë ajo.

“Ndërsa sa i përket numrit te testimeve ne 1 milion banore ishim ne vendin e 116, kurse sot jemi ne vendin e 101 qe i bie jemi me mire për 15 vende ne renditje te shteteve te botes me numër te testimeve”, theksoi ajo.

“Kjo është e vërteta e menaxhimit te pandemisë ne Kosove. Kur është ne pyetje shëndeti publik i qytetareve tanë, kur është në pyetje jeta e tyre nuk guxoni teë manipuloni politikisht më te vërtetën por duhet ta mbroni atë dhe te ndjeni përgjegjësi te kontribuoni ne përmirësim te situatës”, theksoi deputetja Kadriaj.

Ajo, po ashtu, ka thënë se VV kishte filluar me lehtësimin e masave në kohën kur s’kishet ligj për Covid-19, që sot kërkohet aq shumë nga VV.

“Qeveria Kurti, ka filluar me lehtësimin e masave kundër koronavirusit në Kosovë në fazën e parë më 4 maj, fazën e dytë më 18 maj dhe fazën e tretë më 1 qershor, pa e miratuar Ligjin Anti-COVID-19, pa e analizuar mirë situatën e rënduar, ndërsa edhe shtetet me të fuqishme si SHBA tek në mes të qershorit filluan aplikimin e fazës së parë, ndërsa tek ne pikërisht LVV në atë periudhë organizonte protesta me motive politike. Bile në ato tubime politike mbajti fjalim edhe ish- ministri Vitia i cili u zhvesh nga petku i mantelbardhit sapo la pozitën. Nga ai tubim filloi gjithçka për mbrapsht sa i përket rrëshqitjes nga duart e situatës me pandeminë”, tha ajo. /Lajmi.net/