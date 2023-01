Kadriaj e AAK-së: Puna e Gërvalles u karakterizua me skandale, ka udhëhequr me inate Deputetja e AAK-së, Time Kadriaj, ia ka vënë fajin qeverisë lidhur me deklaratat e Beogradit për çnjohjet e Kosovës. Deputetja Kadrijaj në një pronocim për lajmi.net, ka thënë se nëse janë të vërteta informatat për çnjohje, faji mbetet te Qeveria. Kadrijaj theksoi se qeveria duhet të bëjë një fushatë strategjike për të sjellur njohje të…