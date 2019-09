Kadri Veseli merr mbështetjen për kryeministër nga të gjitha ish-strukturat e PDK-së

Themeluesit dhe gjithë ish-zyrtarët e PDK-së i kanë dhënë mbështetje Veselit në garën për Kryeministër në zgjedhjet e 6 tetorit.

Në takim me ish-zyrtarët e PDK-së, Veseli tha se në 20 vitet e kaluara, PDK ka kaluar peripeci, sakrifica mundime e shumë suksese e krenari.

“Në këto 20 vjet shihet qartë pjekuria, mençuria vizioni, atdhedashuria, qytetaria, demokracia më e thellë të cilën e ka pasur Republika e Kosovës, pikërisht që ka buruar nga Partia Demokratike e Kosovës. Nuk e ka vetëm pjesën historike të sukseseve, dua ta potencoj edhe nga akademiku ynë i nderuar, pjesën e cila ka qenë për të qenë luftëtarë të lirisë, për ta marrë për ballë transformimin… Gradualisht, por kurrë çka do që ndodhë nuk e humb besimin për kombin, vendin, por vazhdon me punuar fuqishëm, po flas për periudhë e PDK-së, e cila ka qenë nga viti 1999 deri në vitin 2007. Pastaj, pas 2007, gjithë e dimë vendimmarrjet ët cilat janë më qenësore, më thlelbësore për zhvillimin tonë si komb i ri, si komb shtetformues, ka ndodhur pikërisht me qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës”, deklaroi Veseli.

Njëri ndër themeluesit e PDK-së, Arsim Bajrami theksoi se PDK-ja e themeluar para më shumë se 20 vjetëve si një projekt i lënë gjysmë në luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si një amanet i pa realizuar pas çlirimit të Kosovës

“Partia Demokratike e Kosovës ka pasur disa misione historike, të cilat duhet t’i realizoj në tri dekadat. Misioni ynë i parë me profesor Kuqin, në momentin kur themeluam PDK diku në orën 15:15, në Hotelin ‘Grand’, ku e lexuam deklaratën themeluese, që ishte një numër rreth 60-70, dhe pastaj morëm si mision që të themelojmë degët në tërë Republikën e Kosovës. Ju që jeni në sallë i keni të gjitha meritat për themelimin PDK-së”, deklaroi Bajrami, raporton KosovaPress./kp