Kadri Veseli jep parashikimin për ndeshjen Kosovë – Çeki

Nëpërmjet një postimi në Facebook ai ka thënë se ndeshja do të përfundoj 2 – 1 për Kosovën, por shpreson në offside në golin e Çekisë.

Gjithashtu ai ka sfiduar edhe ndjekësit e tij për t’ia qëlluar rezultatit, ndërsa për 10 fituesit do të dhuroj fanellën e Kombëtares së Kosovës.

Ky është postimi i tij:

A po fitojmë sot? Unë besoj se Kombëtarja e Kosovës do t’i japë dy gola dhe do ta pranojë një. Nëse kemi fat, në këtë që pranojmë golashënuesi do të zihet në offside :).

Më tregoni sa të mirë jeni ju në parashikime dhe dhjetë tifozët më të shpejtë që ia qëllojnë rezultatit të saktë, si dhuratë do ta pranojnë nga një fanellë të Kombëtares së Kosovës. /Lajmi.net/