Kadri Veseli deklarohet i pafajshëm në Speciale

Pas zgjerimit të aktakuzës, Specialja sot është duke zhvilluar konferencën dëgjimorë, ku si fillim është paraqitur ish-presidenti i vendit, Hashim Thaçi.

Ndërsa para pak minutave në këtë seancë në një lidhje direkte është lidhur edhe ish kryetari i PDK-së, Kadri Veseli.

Pas disa deklarimeve lidhur me procedurën e konferencës dëgjimore, Kadri Veseli është deklaruar i pafajshëm lidhur me akuzat me të cilat ngarkohet ai në këtë proces.

“Deklarohem i pafajshëm”, tha shkurt Veseli, shkruan lajmi.net.

Pas kësaj, seanca është mbyllur ndërsa pritet që më vonë në lidhje direkte të paraqiten edhe Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.

Ndër të tjerash në konferencën e sotme dëgjimore ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Kadri Veseli theksoi se ka pranuar aktakuzën e ndryshuar me datë 29 prill 2022.

“Po, e kam marrë”, është përgjigjur shkurt Veseli në pyetjen e gjyqtarit Guillou, transmeton lajmi.net.

Pas kësaj, Veseli po ashtu ka deklaruar se ka dëshirë që procesi gjyqësor të fillojë sa më shpejtë që të jetë e mundur

“Faleminderit z. gjykatës. I kam lexuar, vetëm se kam dëshirë që procesi gjyqësor të fillojë sa më shpejtë e të kem të drejtën të shprehem për pozitën time dhe pafajësinë time. Para qytetarëve dhe bashkëluftëtarëve të Kosovës, si dhe këtij gjyqi të nderuar”, shtoi Veseli.

Pas kësaj gjykatësi Guillou, u deklarua për të drejtat e Veselit në këtë proces gjyqësor.

Pas kësaj, Veseli tha se i dëgjoi të drejtat e të cilat uron të mund t’i aplikojë pikërisht në këtë gjykatë.

“Po z. gjykatës. I dëgjova këto të drejta. Kisha pas dëshirë që këto të drejta të cilat i përmendni të kem të drejtë pikërisht në këtë gjykatë edhe t’i aplikojë.”, shtoi ai.

E në seancën e sotme dëgjimorë, i pafajshëm është deklaruar edhe ish-presidenti i vendit, Hashim Thaçi.

Thaçi pati vërejtje lidhur me aktakuzën, ku tha se ka patur aq shumë redaktime sa që nuk ka arritur ta lexojë siç duhet.

“Nuk kam çfarë të shtojë, por deklarohem i pafajshëm megjithëse ende s’kam arritur që ta lexojë aktakuzën, por deklarohem i pafajshëm. Zotëri gjyqtarë theksova se amendamentet tuaja janë shumë të redaktuara nuk mund ti lexojë, nuk kam arritur dhe prandaj s’i kam kuptuar , por deklarohem i pafajshëm.”,deklaroi Thaçi./Lajmi.net/