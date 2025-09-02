Kadri Kryeziu e konsideron të konstituar Kuvendin: Basha s’bëri asnjë gabim, Kryesia ka kuorum

Ish-gjyqtari i Kushtetueses, Kadri Kryeziu, po e konsideron si të përmbyllur procedurën e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Sipas tij, tashmë Kryesia ka kuorum dhe mund të vazhdohet me punën e Kuvendit, ndërkohë që zgjedhja e një nënkryetari të mbetur mund të bëhet në seancat e radhës, raporton Express. “Arsyeja është se Kryesia e parlamentit…

Lajme

02/09/2025 18:01

Ish-gjyqtari i Kushtetueses, Kadri Kryeziu, po e konsideron si të përmbyllur procedurën e konstituimit të Kuvendit të Kosovës.

Sipas tij, tashmë Kryesia ka kuorum dhe mund të vazhdohet me punën e Kuvendit, ndërkohë që zgjedhja e një nënkryetari të mbetur mund të bëhet në seancat e radhës, raporton Express.

“Arsyeja është se Kryesia e parlamentit ka kuorum të mjaftueshëm. Kam propozuar që parlamenti ndërkohë të funksionojë, dhe në seancat e radhët të jetë në rend të ditës edhe zgjedhja e nënkryetarit”, ka thënë Kryeziu në T7.

Sipas tij, Dimal Basha ka vepruar në përputhje me Kushtetutën dhe s’ka bërë asnjë gabim.

“Kryeparlamentari ka vepruar në përputhje me Kushtetutën dhe s’ka bërë asnjë gabim”, ka thënë ai

Artikuj të ngjashëm

September 2, 2025

Lekaj për pretendimet e VV-së se është konstituar Kuvendi: Manovër politike...

September 2, 2025

Konstituimi i Kuvendit | Presidentja Osmani i garanton ambasadorit Hargreaves se...

Lajme të fundit

Lekaj për pretendimet e VV-së se është konstituar...

Konstituimi i Kuvendit | Presidentja Osmani i garanton...

Gjenden armë, pushkë gjysmëautomatike, dy pushkë gjuetie dhe...

Shefi i SPAK vizitë në SHBA, mban takim me zyrtarin e lartë të DASH-it