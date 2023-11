Kaderi nis fuqishëm rrugëtimin në “BBVK”, përplaset ashpër me Santianën

Kaderi është banorja më e re e “Big Brother VIP Kosova”, e cila u bë pjesë e saj të premten që lamë pas.

Me të hyrë ajo e ka nisur fuqishëm rrugëtimin e saj, shkruan lajmi.net.

Santiana dhe Kaderja janë përplasur ashpër mes vete, ku kjo e fundit i tha secili banor ka të drejtë të japë mendime, e njëjtë mund të veprojë edhe ajo.

Santiana iu përgjigj duke i thënë se ajo nuk mund ta përziej atë, pasi nuk e di se çfarë shoqërie ka me Adrin, Ilirianën dhe Bucin.

“Ne ngucemi krejt kohën”, i tha Santiana, ndërsa Kaderja menjëherë iu kundërpërgjigj duke i thënë “nuk më intereson”.

“S’mundësh me ma ndalë gojën, zemra jem. Unë muj me fol çkado që ma do zemra”, vazhdoi më tej Kaderja.

Ndërsa, pas kësaj, Santiana i tha se “ty zemra ta do, por truri s’o kah ta din. Kështu që shtine trurin në funksion”./Lajmi.net/