Kaderi në lidhje me Lumin: Adri e Iliriana e këshillojnë si ta mbajë marrëdhënien Adri e Iliriana kanë bërë një bisedë me Kaderin. Ata e kanë inkurajuar atë që të mbajë lidhjen me Lumin dhe mos të merren me të tjerët. “Mos u merr me këtë pjesë, me askënd”, është shprehur Adri.