Kaderi flet me Bleron pas debateve të saj me banorët: Nuk mund të ma ndalin gojën Kaderi si banore e re, po aktivizohet goxha shumë në lojë. Ajo kohë pas kohe po ka debate me disa prej banorëve, shkruan lajmi.net. Së fundi ajo ka zhvilluar një bisedë me Bleron lidhur me debatet që ajo po krijon aty. Ajo i tha këngëtarit se e çmon qetësinë e tij dhe se ende nuk…