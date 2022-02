Kadaj-Bujupi: Një deputet i Kosovës merr nga 1.700 deri në 1.850 euro në muaj

Ish-deputetja Donika Kadaj-Bujupi ka treguar se sa para përfiton në muaj një deputet i Kuvendit të Kosovës. Thotë se do të duhej që deputetit t’i caktohej paga fikse, për të shmangur ngatërresat rreth pagesave.

“Një deputet i rëndomtë mesatarisht i merr ndërmjet 1700 dhe 1800 euro në muaj”, thotë Kadaj-Bujupi në Pressing.

“Të gjithë deputetët janë pjesëmarrës të paktën në një komision por deputet që nuk është kryetar i komisionit, ose që nuk është nënkryetar i Kuvendit ose shef i Grupit Parlamentar mesataren e pagës e ka ndërmjet 1700 dhe 1800. 1850 është gati maksimumi që e merr, duke i përfshirë mëditjet, 50 euro pjesëmarrje”, shpjegoi ajo.

“Nëse kjo konsiderohet një pagë e dinjitetshme atëherë të bëhet me pagë fikse e cila i paguhet deputetit për punën e vetë edhe nuk ke nevojë me nda në komisione e pjesëmarrje në konferenca se mandej vazhdimisht ka me pas këso ngatërresa”, theksoi Kadaj-Bujupi.