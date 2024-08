Kadaj-Bujupi: Isha aty, çanta e dorës u kontrollua, Presidentja s’e dorëzon telefonin me asnjë çmim

Këshilltarja e presidentes, Vjosa Osmani, Donika Kadaj-Bujupi ka treguar momentin se si ndodhi incidenti në aeroportin e Shkupit, në Maqedoninë e Veriut.

Kadaj-Bujupi tha se pala maqedonase në këtë rast, sigurimi i aeroportit të Maqedonisë shkaktoi një incident të paprecedentë, të panevojshëm, e siç tha ajo “krejt i paarsyeshëm”.

“Nga mediat e Maqedonisë së veriut opinioni po helmohet me gënjeshtra dhe të pavërteta, po pretendojnë që të paraqesin që presidentja ka refuzuar që të fus siç po i referohen ata valixhen në skanerë. Në rend të parë Osmani nuk ka pas fare valixhe. Isha aty, ishim bashkë dhe presidentja Osmani e them me përgjegjësi të plotë nuk ka pas fare valixhe. Krejt çka ka pas një çantë të dorës”, ka thënë Kadaj-Bujupi.

Sipas saj, presidentes Osmani iu kërkua që të skanojë çantën e dorës për të cilën, siç tha ajo, e futi në skaner.

“Në momentin që u futëm në aeroport në kundërshtim me Konventën e Vjenës dhe nene 23.7 të saj, presidentes iu kërkua që ta skanojë çantën e dorës. Policia e Kosovës e cila ishte në nivel të detyrës ua shpjegoi që presidentes që sipas praktikës ndërkombëtare, jo vetëm në rajon por edhe në botë duke filluar në këtë rast edhe në SHBA, e vendet jonjohëse anë e mbanë botës e në të gjitha vendet e BE-së asnjëherë nuk i kërkohet të skanohet çanta e dorës. Sipas Konventës së Vjenës është çantë diplomatike. Çanta është skanuar dhe nuk ka pasë asnjë dyshim ”, u shpreh ajo për KlanKosovën.

Kadaj-Bujupi po ashtu tha se sigurimi i aeroportit fizikisht ‘u turr’ në drejtim të presidentes që t’ia konfiskojnë telefonin.

“Telefonin presidentja e mban në dorë. Sipas të gjitha protokolleve të sigurisë ai është mjet pune i presidentes në të cilat diskutohen edhe çështjet e sigurisë dhe në asnjë mënyrë për asnjë çmim, pavarësisht tendencave që mund të ketë nga shtetet tjera presidentja nuk e dorëzon telefonin e vet sepse në atë moment e shkel ligjin. Presidentja refuzoi ta dorëzojë në skaner. Donin me ia konfisku telefonin. Fizikisht tentonin me trup, merrshin turr, tentuan me ia marr telefonin, me ia konfisku…është e paprecedentë, është skandaloze, është shokuese”, shpjegoi momentin që ndodhi një ditë më parë në aeroportin e Shkupit, Kadaj-Bujupi.