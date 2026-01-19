“Ka vepru ai, e ka kry” – Arben Gashi flet shkurtë për dorëheqjen e Abdixhikut

Anëtari i Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi tha se kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku “e ka kry”. LDK-ja po mban një mbledhje të Kryesisë, para së cilës Gashi u pyet nga gazetarët se si duhet të veprojë Abdixhiku. “Ka vepru ai, e ka kry”, tha shkurt Gashi, teksa hynte në selinë e…

Lajme

19/01/2026 15:24

Anëtari i Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi tha se kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku “e ka kry”.

LDK-ja po mban një mbledhje të Kryesisë, para së cilës Gashi u pyet nga gazetarët se si duhet të veprojë Abdixhiku.

“Ka vepru ai, e ka kry”, tha shkurt Gashi, teksa hynte në selinë e partisë.

Abdixhiku ka ofruar dorëheqjen nga pozita e kryetarit të partisë, duke thënë se Kuvendi i LDK-së do të vendosë nëse do ta pranojë këtë akt të tij.

Disa në partinë më të vjetër në vend kanë shprehur pakënaqësinë që dorëheqja e Abdixhikut nuk ishte e parevokueshme.

